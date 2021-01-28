Депутаты парламента Кубани упростили порядок получения бесплатной юридической помощи в пандемию

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Законодатели внесли изменения в статьи 2 и 5 закона «О юридической помощи на территории Краснодарского края». Так, граждане, которые не могут из-за ограничительных мер предъявить необходимые документы в подлинниках, получат бесплатную юридическую помощь на основании копий документов, представленных в электронном виде через сети Интернет, почтовое отправление или видео-конференц-связь.

Также администрацию региона наделили полномочием оценивать качество оказания услуги по содействию в предоставлении бесплатной юридической помощи льготным категориям кубанцев. Среди них инвалиды, граждане пожилого возраста, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В том числе пострадавшие в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, а также беженцы и вынужденные переселенцы.

В закон были внесены и другие поправки. Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко прокомментировал принятые изменения. Он отметил, что поправки будут способствовать развитию в регионе государственной системы бесплатной юридической помощи и предоставлению её в любое время.

- Пандемия коронавируса не должна ломать жизненные планы кубанцев. Какова бы ни была эпидемиологическая ситуация, люди по-прежнему будут нуждаться в помощи опытного юриста при решении различных житейских и бытовых вопросов. Поэтому закон упростит некоторые моменты получения юридической помощи в условиях антиковидных ограничений, – считает Юрий Бурлачко.