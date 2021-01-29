Законодатели Краснодарского края согласовали увеличение финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения»

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Проект постановления депутатам представил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Документ предлагает увеличить за счет средств федерального бюджета общее финансирование госпрограммы до 2026 года. При этом, объем финансирования в текущем году составит 63 миллиарда 800 миллионов рублей. Увеличение федеральных средств связано с началом реализации с этого года региональной программы «Модернизация первичного звена».

Дополнительные объемы финансирования направят и на социальную поддержку медицинских работников. В 2021-2023 годах за счет средств краевого бюджета продолжат приобретать объекты недвижимого имущества в государственную собственность края для обеспечения жильем медиков. Ежегодно на эти цели предлагается направлять 200 миллионов рублей.

Представленные изменения прокомментировал председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

- Мы благодарны федеральному центру за оказанную им помощь, которая позволяет нам увеличить финансирование отдельных направлений программы «Развитие здравоохранения». Она в целом увеличится до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей, в текущем году - на сумму свыше 3 миллиардов. Это очень важно для всех жителей края в сегодняшнее непростое время. Дополнительные средства будут направлены на решение наиболее важных задач: укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, совершенствование первичного звена здравоохранения, – заявил Юрий Бурлачко.