Высокопоставленный офицер полиции в Тимашевске попался на взятке в 600 тысяч рублей

Фото Роман Игнатьев

В декабре 2019 года замначальника следственного отдела Тимашевского ОМВД предложил обвиняемому по делу о мошенничестве свою помощь. Полицейский сказал ему, что за 600 тысяч рублей избавит его от столь неприятной вещи, как уголовное преследование.

Для получения взятки страж закона использовал оперативные навыки. Он отправил сообщение на телефон своему коллеге, рассказав, что деньги нужно оставить в припаркованном автомобиле.

Коллега встретился с обвиняемым и показал ему это сообщение на телефоне. Хитроумные участники коррупционной «спецоперации» не учли только одного- за всеми из действиями внимательно наблюдали оперативники УФСБ по краю.

Они и задержали обвиняемого в момент получения денег.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району. Он обвиняется в получении взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в Тимашевский районный суд для рассмотрения по существу.