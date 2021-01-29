ЗСК обозначило пути решения проблем с водоснабжением кубанцев

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О том, какую работу в данном направлении вели органы местного самоуправления в прошлом году, депутатам на пленарном заседании рассказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Сейчас в регионе питьевую воду из централизованных систем получают более 4,5 миллионов человек. Это свыше 96 процентов всего населения Кубани. Что касается централизованной канализации, то ей пользуется более 2 миллионов человек. В крае в рамках национального проекта «Экология» реализуется регпроект «Качество питьевой воды», а органам местного самоуправления для решения данного вопроса оказывается финансовая помощь. По краевой госпрограмме «Развитие ЖКХ» на период 2018-2020 годов было предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

Вместе с тем, существующих объемов финансирования и реализации краевой госпрограммы - недостаточно. Одной из проблем в достижении необходимых показателей по исполнению документа является неполное освоение средств по отдельным программным мероприятиям и высокая доля бесхозных сетей.

В принятом на сессии постановлении содержатся рекомендации сразу нескольким профильным ведомствам. В частности, региональному министерству ТЭК и ЖКХ рекомендовано содействовать органам местного самоуправления в привлечении инвестиций и продвижении муниципально-частного партнерства.

Качественное водоснабжение и водоотведение являются одними из главных условий комфортной жизни людей.

- Вопрос водоснабжения и водоотведения очень непростой, особенно в прибрежной территории. Это наши курорты. И нужно предпринимать экстренные меры в части того, чтобы качественным образом можно было решить как проблемы водоснабжения, так и водоотведения. Данная тема остается на особом контроле депутатского корпуса, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.