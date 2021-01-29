Законодатели Краснодарского края закрепили правовые основы для создания инновационного инкубатора

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На сессии депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае». Проект представил зампред регионального парламента, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций Сергей Алтухов.

Документ предлагает установить правовые основы создания и деятельности новой инновационной инфраструктуры в крае в форме регионального инновационного инкубатора. Это будет способствовать реализации инновационных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства.

Также вводятся понятия самого инкубатора, управляющей им компании, резидентов, партнеров и имущественного комплекса.

Документ прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

- Принимаемый нами закон создает условия для формирования совершенно новой инновационной инфраструктуры. Мировой опыт свидетельствует, что многие прорывные технологии и решения рождались, как говорят, «на коленях», силами энтузиастов. Такие люди нуждаются в поддержке, и мы создаем новую организационную форму, в рамках которой они смогут получить её от государства», - заявил председатель парламента.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко уточнил, что присвоение статуса регионального инновационного инкубатора будет утверждаться постановлением краевого парламента

- Здесь его члены смогут обмениваться опытом, проводить свои мероприятия и реализовывать проекты. Что особо важно для каждого из них – резиденты этой новой структуры вправе рассчитывать на получение венчурного или прямого финансирования своего проекта из различных источников – самого института инновационного развития, различных организаций или физических лиц. Это позволит привлечь к поддержке перспективных секторов малого и среднего бизнеса также и внебюджетные средства, - уверен Юрий Бурлачко.