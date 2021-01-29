На Кубани перед судом предстанет банда грабителей

Фото Светланы Маковеевой

Трое мужчин вломились в дом жителя Крымского района. Визитеры, угрожали оружием и хозяин дома предпочел отдать им 100 тысяч рублей наличными, несколько телефонов и карту банка, пин-код от которой он также сообщил грабителям.

Его карту вскоре опустошили, причинив ущерб на 280 тысяч рублей. Мужчина заявил в полицию.

Вскоре оперативники угрозыска задержали одного из нападавших в Краснодаре. В его машине полиция нашла самодельный револьвер. Двоих его подельников через несколько дней задержали в Крымском районе.

- УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Крымского района в возрасте от 20 до 37 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162, частью 3 статьи 158 и частью 1 статьи 222 УК РФ «Разбой», «Кража» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.