На сессии ЗСК подвели итоги работы управления Росприроднадзора за 2019 год и девять месяцев 2020

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Как рассказал руководитель управления Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Роман Молдованов, контрольно-надзорная деятельность является одним из основных направлений работы ведомства.

По словам выступающего, было проведено большое количество проверок. Это позволяет держать ситуацию под контролем и оперативно реагировать на факты нарушения природоохранного законодательства, выявлять и наказывать нарушителей. Так, за 2019 год и девять месяцев 2020 в доход бюджета взыскано свыше 550 млн рублей в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, экологическая безопасность, защита окружающей среды и разумное природопользование – это те вопросы, которые волнуют каждого неравнодушного человека. Они очень важны и для края в целом.

На Кубани постоянно увеличивается численность населения, стабильно растет и экономика. В этих условиях, считает Бурлачко, крайне важно находить баланс между материальными интересами общества и желанием жить в экологически чистом природном окружении.

- Нам предстоит сообща реализовывать задачи национального проекта «Экология», вместе решать многие злободневные вопросы. Такие, как борьба с несанкционированными свалками, отвод хозяйственно-бытовых стоков в крупных городах края, сохранение биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях и многое другое. У нас общая цель – сохранить природу Кубани, передать нашим детям и внукам в том же состоянии, в каком мы сами получили ее от наших предков, – прокомментировал спикер ЗСК.