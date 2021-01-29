Депутаты ЗСК оценили ход реализации краевого закона «О мелиорации земель»

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Вопрос обеспечения почв водой в прошлом году стал наиболее острым в региональном АПК. О том, как на Кубани исполняется один из ключевых «аграрных» документов, парламентариям доложил министр сельского хозяйства края Федор Дерека. По его словам, общая площадь мелиорированных территорий в регионе составляет свыше 410 тысяч гектаров. Большую часть дополнительно питаемых влагой земель занимают посевы риса.

В период с 2019 по 2025 год на Кубани планируется построить и реконструировать мелиоративные системы на территории в 15,4 тыс га и тем самым еще больше увеличить их общую площадь. Депутатский корпус ЗСК в данном вопросе оказывает аграриям всестороннюю помощь и поддержку.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление. Региональному Минсельхозу рекомендовали предусмотреть варианты изменения площади орошаемых территорий, занятых посевами риса, для их гарантированного обеспечения водой на плановый период 2021 года и последующее время.

В ходе обсуждения документа председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко акцентировал внимание присутствующих на высокой урожайности зерна, которой, несмотря на засуху, кубанским рисоводам удалось добиться в непростой период.

Говоря о перспективах рисосеяния, глава краевого парламента сообщил, что аграрии планируют засеять рисом не менее 115 тысяч гектаров. Это тот минимум, который можно прогнозировать сегодня. Его будет достаточно для ожидаемого объёма воды в водохранилище.

- Сегодня в крае делается очень многое для стабилизации обстановки. С каждым годом увеличивается площадь орошаемых земель. И это - наша перспектива. Безусловно мы подержим все связанные с этим инициативы нашего Минсельхоза. Добиться желаемого результата непросто. Но мы должны сделать лучшее из возможного, - резюмировал Юрий Бурлачко.