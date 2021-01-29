Детей спасли

Появилось видео спасения детей, провалившихся под лед в Краснодаре. На кадрах видно, как сначала двое взрослых кинулись вытаскивать из воды двоих детей, но тоже провалились под лед. Им на помощь бросились другие мужчины, которые прибежали на крики ребят. В итоге несколько человек вытаскивали школьников и кинувшихся им на помощь мужчин из ледяной воды.

Напомним, ЧП случилось в Краснодаре не улице 30-й Иркутской Дивизии. Здесь на замершем пруду и гуляли школьники. Но лед треснул, и ученики провалились под него. Пока одни снимали все это на видео, другие кинулись на помощь.