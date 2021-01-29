В Краснодаре построят дворец самбо

Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал в строящемся городе спорта. Он возводится недалеко от Баскет холла в Краснодаре. Вместе с министром спорта и рядом других чиновников глава региона обсудил планы по развитию инфраструктуры здесь.

- Договорились построить современный краевой дворец самбо в Городе спорта, - сообщил после поездки Вениамин Кондратьев у себя в Телеграм-канале. - Он будет соответствовать всем европейским требованиям и стандартам.

Кроме того, что дворец будет современным, в нем рассчитывают провести чемпионат Европы по самбо. Причем уже в 2024 году.

Кстати, всего за последние пять лет в Краснодарском крае построили 700 спортивных объектов. А занятия по самбо стали проходить в 703 школах региона.

- Следующий шаг — создание школьной лиги самбо, - пояснил Кондратьев. - Запустить проект планируем осенью этого года.