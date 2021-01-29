В Краснодаре на выставку «По зову памяти» можно сходить бесплатно

Фото: исторический парк "Россия - моя история"

Выставка «По зову памяти» проходит в Краснодаре в историческом парке «Россия – моя история». Она работает до 7 февраля и посетить ее можно совершенно бесплатно в первый четверг месяца.

- Эта масштабная выставка объединила несколько музеев нашего региона, а также поисковое движение страны, - говорят в историческом парке. - Здесь собраны работы художников разных поколений, посвященных истории Кубани в годы Великой Отечественной войны.

Посетители смогут увидеть картины, биографии художников, видеоматериал и фото. Узнать подробнее тут можно и об истории создания патриотической акции «Бессмертный полк».

На выставке будут представлены не только произведения художников, но и их биографические данные, фото и видеоматериалы, а также сведения по истории международного общественного гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк».

А еще тут можно посмотреть и постоянные экспозиции - выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история».