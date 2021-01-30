На Кубани институт культуры получил новый микроавтобус

Фото: Краснодарский государственный институт культуры

Новый микроавтобус получил Краснодарский государственный институт культуры за победу в конкурсе казачьей песни «Александровская крепость». ГАЗель подарил один из олигархов, чей фонд и проводил конкурс.

- Поздравляю наших студентов и выпускников. Своим талантом и творчествам они добились таких высоких показателей, - сказал ректор вуза Сергей Зенгин. - Мы надеемся, наше сотрудничество с фондом будет развиваться дальше. Те традиции, которые изучают сегодня наши студенты в институте, в экспедициях, поездках они будут нести дальше в своей профессии.

На новом автобусу студенты даже успели проехаться – после мероприятия они его испытали. Транспорт будет использоваться для проведения фольклорно-этнографических экспедиций.