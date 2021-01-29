Фото: администрация Краснодара

В мэрии Краснодара напомнили о штрафах за участие в несанкционированных митингах. Городская администрация пояснила, что в выходные, 30-31 января, в столице Кубани не планируется проведение согласованных публичных акций.

- В администрацию не поступало уведомлений о планируемых публичных политических мероприятиях, - сообщила директор департамента внутренней политики Ирина Романец. - Таким образом, администрация не согласовывала проведения подобных мероприятий на территории краевого центра в ближайшие выходные.

Также в мэрии Краснодара напомнили о штрафах за участие в несанкционированных митингах. От 10 до 20 000 рублей штрафа положено для обычных граждан, от 15 до 30 000 рублей – должностным лицам, а для юридических и вовсе суммы выше 0 от 50 до 100 000 рублей.