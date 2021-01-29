Совещание с представителями Индии. Фото: администрация Краснодарского края

Компания из Болливуда будет снимать фильмы на Кубани. Об этом стало известно на заседании кинокомиссии Краснодарского края. Приглашены на мероприятие были и представители Болливуда. Правда, переговоры шли в режиме онлайн.

- Проведение съемок на территории Кубани способствует продвижению потенциала региона как внутри страны, так и за рубежом, - сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Как отметил вице-губернатор, в этот проект привлекать будут и местные киностудии. А краевая организация будет оказывать организации из Индии всестороннюю поддержку.

- В Краснодарском крае прекрасные пейзажи, и мы уже ведем переговоры о съемках нескольких индийских фильмов здесь, - сказал представитель Российско-индийского центра Пареша.

Кстати, в регионе также разработаны новые меры господдержки кинопроизводителей. Им готовы компенсировать затраты. Правда, не полностью, а до 20%. Но чтобы получить деньги, надо пересмотреть сценарий – в нем должна быть упомянута Кубань.