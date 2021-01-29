Фонтанный комплекс в Сочи. Фото: мэрия Сочи

В Сочи ремонтируют фонтаны у концертного зала «Фестивальный». Здесь приведут в порядок чаши фонтанов, заменят оборудование и благоустроят территорию. А еще тут поменяют брусчатку, уличные фонари и поставят новые скамейки. Все это должно появиться уже в этом году. То есть растягивать ремонт на несколько лет не будут.

- Каскад из 12 фонтанов у «Фестивального» построен в 70-х годах прошлого века, - напомнили в администрации Сочи. - А сам комплекс расположен в сквере, который создал известный ландшафтный дизайнер Сергей Венчагов.

Последний раз реставрацию фонтанов проводили 10 лет назад.

Также сейчас в Сочи прорабатывается и вопрос о передаче фонтанного комплекса на содержание водоканалу. Пока же обязанности по ремонту и эксплуатации фонтанов в городе выполняют местные администрации.