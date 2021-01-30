Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи ввели в эксплуатацию новый общеобразовательный комплекс. Он рассчитан почти на 1,5 тысячи учащихся. Объект расположен на территории центра для одаренных детей «Сириус».

Проект был представлен президенту России Владимиру Путину в мае 2019 года, а через три месяца приступили к строительным работам в рамках национального проекта «Образование».

– В новом общеобразовательном центре на конкурсной основе смогут учиться талантливые ребята со всей страны и, конечно, из Краснодарского края, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, для учащихся созданы максимально комфортные условия. Общая площадь зданий превышает 30 тыс. кв. метров. В планах – создание подобной школа для одаренных детей Кубани и в Краснодаре.

– Нам необходимо находить и поддерживать талантливых детей, помогать им в полной мере раскрыть свой потенциал, – считает губернатор.