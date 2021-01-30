В Сочи сносят 48 самостроев

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В Сочи в службе судебных приставов находится 541 производство, по которым вынесены решения суда о сносе.

В 2020 году сотрудники мэрии курорта взяли на карандаш 236 самовольных построек. Кроме того, 54 объекта удалось выявить в ходе комплексных проверок с участием прокуратуры и регионального департамента по надзору в сфере строительства. По данным фактам в районные суды Сочи и Арбитражный суд Краснодарского края поданы иски на снос.

В целом число исковых заявлений о сносе в 2020 году выросло в два раза. Деконструкция проводятся на 48 объектах. Причем, 27 из них уже полностью снесены.

– Мы постоянно работаем над новыми законодательными инструментами, которые позволят еще более эффективно бороться с незаконным строительством в Сочи, – сказал глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, эта работа проводится системно совместно с органами прокуратуры и администрации Краснодарского края.