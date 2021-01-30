На Кубани открылись более 80 ярмарок выходного дня

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 30 января открыли более 80 ярмарок выходного дня. Для сельхозпроизводителей подготовлено более 5 тыс. торговых мест.

- Повышенным спросом на ярмарках пользуется молочная продукция фермерских хозяйств, плодоовощные консервы, соленья, кондитерские и колбасные изделия, -

сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте потребсферы края,

Большинство ярмарок выходного дня работают по субботам с 8 до 15 часов. При этом в 11-ти муниципалитетах они открыты несколько дней в неделю. В том числе: в Геленджике, Сочи, Анапе, Новороссийске, Гулькевичском, Туапсинском, Динском и других районах.

Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора на торговых площадках.

На Кубани ярмарки выходного дня работают практически круглый год. В 2020 году здесь было продано 29,8 млн тонн продукции на более, чем на 2 млрд рублей.