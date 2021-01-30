Названы самые зараженные районы Кубани за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае зарегистрировали 185 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Случаи заражения выявлены в 32 муниципальных образованиях. Лидируют три города: Краснодар - 47 положительных результатов на коронавирус, Сочи – 21, Анапа – 15.

- Самыми зараженными районами стали Туапсинский и Ейский, где обнаружено по 11 заболевших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Кроме того, по 8 новых пациентов в Геленджике и Северском районе, по 6 – в Абинском, Крымском и Белоглинском районах. В Динском и Приморско-Ахтарском районах медики выявили по пять случаев заражения, в Армавире и Белореченском районе – по 4.

Три человека подхватили опасную инфекцию в Новороссийске, Брюховецком и Павловском районах. По два - в Апшеронском, Кущевском, Темрюкском районах и Горячем Ключе. По одному заболевшему - в Кореновском, Выселковском, Кавказском, Курганинском, Крыловском, Ленинградском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском, а также Новокубанском районах.

COVID-19 коронавирус подтвердился у 90 мужчин, 95 женщин и 8 детей, младшему из которых четыре года.