Самым ковид-смертельным городом за сутки стал не краевой центр

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с COVID-19. По данным на 30 января, за последние сутки в медучреждениях скончались еще 19 человек с инфекцией. У всех заболевших коронавирусом развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие заболевания.

- Самым смертельным от коронавируса городом за сутки снова стал Сочи. Здесь скончались 10 местных жителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - В инфекционной больнице №2 умерли две женщины: 61 года и 72 лет. В городской больнице №3 ушел из жизни 49-летний мужчина. В горбольнице №4 скончались 65-летний и 74-летний мужчины. В горбольнице №5 – два пациента 67 и 68 лет. В Центре охраны материнства и детства врачи не спасли трех пациенток в возрасте 61 года, 65 и 79 лет.

Кроме того, по два смертельных случая зафиксировано в Крымской ЦРБ, инфекционной больнице Новороссийска. Одна женщина ушла из жизни в военном госпитале Краснодара, другая - в Темрюкской ЦРБ.

57-летний мужчина из Белоглинского района умер в Тихорецкой ЦРБ. 82-летняя пациентка из Динского района – в Северской ЦРБ. В Лабинской ЦРБ скончалась 65-летняя местная жительница.

Всего с начала пандемии на Кубани скончался 1451 заболевший COVID-19.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», что названы самые зараженные районы Кубани за сутки. Число пациентов с коронавирусом увеличилось на 185.