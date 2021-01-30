«Десять фортепиано»: В Сочи детская музыкальная школа получила новые музыкальные инструменты

Фото: sochi.ru.

В Сочи десять фортепиано получила детская музыкальная школа №2. Профессиональные музыкальные инструменты поступили в учреждение дополнительного образования по краевой государственной программе «Развитие культуры».

— Фортепиано уже установили в классах, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления культуры администрации курорта Марианна Устинова.

Кроме того, по государственной программе «Развитие культуры» приобретено две гитары для народного отделения музшколы. В 2021 году планируется еще закупить новые инструменты для двух оркестров.

Напомним, что детская музыкальная школа №2 отмечает 65-летие. За это время учреждение выпустило тысячи талантливых учеников. По классу фортепиано сегодня в школе учатся около 300 юных музыкантов Сочи.