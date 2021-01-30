В Сочи в аварии с МАЗом пострадал 10-летний ребенок

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
В Сочи в аварии с МАЗом пострадал ребенок. С места ДТП он был в экстренном порядке госпитализирован.
Столкновение произошло 30 января в 10:10 в Адлерском районе Сочи, на улице Авиационной, неподалеку от дома 3 «A».
Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
- По предварительным данным, водитель управляя автомобилем МАЗ, выезжая со второстепенной на главную дорогу, не уступил проезжую часть и врезался в автомобиль Hyundai, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля. Сейчас ребенок находится в больнице.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи водитель иномарки сбил подростка и скрылся. Его разыскивает полиция.