В Сочи в аварии с МАЗом пострадал 10-летний ребенок

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

В Сочи в аварии с МАЗом пострадал ребенок. С места ДТП он был в экстренном порядке госпитализирован.

Столкновение произошло 30 января в 10:10 в Адлерском районе Сочи, на улице Авиационной, неподалеку от дома 3 «A».

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

- По предварительным данным, водитель управляя автомобилем МАЗ, выезжая со второстепенной на главную дорогу, не уступил проезжую часть и врезался в автомобиль Hyundai, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля. Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи водитель иномарки сбил подростка и скрылся. Его разыскивает полиция.