В Сочи стартовал проект «Утро на спорте»

Фото: sochi.ru.

В Сочи к зарядке на свежем воздухе в парке «Ривьера» присоединилось более 50 школьников. Мероприятие прошло с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, принятых в период пандемии коронавирусной инфекции.

Участница популярного телешоу и мастер спорта по тхэквондо Диана Макиевская провела тренировку для всех желающих. Спортсменка продемонстрировала полезные упражнения, благодаря которым можно всегда оставаться в форме. - В рамках Года молодежи проект «Утро на спорте» будет проводиться в Сочи на регулярной основе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Молодежном совете при главе города, который является организатором мероприятия.

Напомним, что сочинский парк «Ривьера» имеет вековую историю, является объектом историко-культурного наследия и природным историческим памятником.