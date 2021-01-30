«Извините, что размахивала трусами»: В Краснодаре девушка, которая залезла на Памятник казачеству, извинилась

Ольга Измайлова

В Краснодаре Ольга Измайлова, которая залезла на Памятник казачеству и размахивала нижним бельем, записала видеообращение с извинениями. Необдуманный поступок она совершила во время несанкционированного шествия 23 января

- Это было необдуманно, я сожалею и приношу свои извинения, - сказала девушка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре после несанкционированного митинга 23 января задержали мужчину, который взобрался на памятник казакам-первопроходцам, спустил штаны и показал толпе свою пятую точку. Участники шествия такой перформанс тоже не оценили и освистали хулигана. В полиции молодой человек, назвавшийся Владимиром Егоровым, извинился перед всеми, чьи чувства и взоры оскорбил в тот момент.