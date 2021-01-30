В Геленджике министр спорта Кубани провел зарядку

Фото: пресс-службы мэрии Геленджика

В Геленджике, на Центральной площади курорта министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов провел спортивное мероприятие #зарядкасминистром. Размяться и совершить пробежку собрались приверженцы активного образа жизни курорта.

- Зарядка с министром началась спонтанно. В социальных сетях я пригласил к своей традиционной утренней пробежке всех желающих, которых с каждой тренировкой становилось все больше, - сообщил Алексей Чернов.

И теперь каждую субботу, в каком бы городе края министр не находился, он проводит зарядку.

Разминку и комплекс специальных беговых упражнений для всех любителей спорта продемонстрировал легкоатлет, мастер спорта международного класса, житель Геленджика Евгений Третьяк. Поклонники ЗОШ совершили пятикилометровую пробежку по набережной.