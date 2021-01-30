В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на перекрестке Солнечной и Московской

Фото: krd.ru.

В краевом центре временно ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Солнечной и Московской. Это связано с переустройством инженерных сетей.

Перенос подземных коммуникаций и трамвайного кольца на данном участке является первым этапом работ строительства новой трамвайной ветки.

- Выезд на перекресток будет запрещен как со стороны улицы Российской, так и Ростовского шоссе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - Работы намечено завершить в течение двух недель.

Движение транспорта на перекрестке ограничат с 00:00 31 января по 00:00 14 февраля. Автолюбителям предлагают воспользоваться временной схемой движения.

Источник: krd.ru.

При этом общественный транспорт по улице Московской со стороны Зиповской будет курсировать в прежнем режиме. Но с Московской нельзя выехать на Солнечную. Необходимо развернуться в сторону Зиповской.