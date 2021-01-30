В Новороссийске улица Мурата Ахеджака станет четырехполосной

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В Новороссийске на улице Мурата Ахеджака будет открыто четырехполосное движение. Особые требования к дороге объясняются тем, что вдоль нее строятся две школы. И сейчас принимаются все меры, чтобы обезопасить юных пешеходов.

Новая проезжая часть будет построена за счет средств местного и краевого бюджетов.

- Проект предусматривает проведение геодезических, полевых и земляных работ, обустройство дорожного полотна, тротуаров и дождеприёмников, - сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

Кроме того, появятся автобусные остановки, уличное освещение, дорожные знаки и разметка. На прилегающей территории сделают благоустройство и озеленение.

Реконструкцию участка улично-дорожной сети намечено завершить до конца августа 2021 года.