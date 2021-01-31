На Кубани проверят качество недавно отремотированных дорог

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно ремонтируются автомагистрали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улицы по федеральной программе обновляют в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. С начала года уже удалось починить 60 участков.

- На неделе в Новороссийске сдали в эксплуатацию три объекта. Рабочие завершили ремонт 11,1 км дорог по улицам Конституции, Цедрика и Гладкова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В прошлом году в Новороссийске и Сочи досрочно привели в порядок 50 улиц из плана 2021 года. В декабре в Краснодаре отремонтировали шесть улиц – Адыгейскую Набережную, Химзаводскую, Песчаную, Постовую, Захарова и Чкалова. В этом году на Кубани по дорожному нацпроекту осталось обновить 128 участков.

Также специалисты планируют проверить качество недавно отремотированных дорог.

- В планах осмотреть состояние дорог, отремонтированных с 2017 по 2020 год. Если будут претензии к качеству, подрядчик за свой счет исправит все недостатки, - добавили в администрации.