Житель кубанского хутора убил соседку молотком и выбросил в септик

Расследование дела продолжается

В одном из хуторов под Краснодаром случайно обнаружили труп женщины. Тело лежало в яме от септика. На место приехала оперативная группа, следователи сразу заподозрили криминальный след.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что к 50-летней женщине приходил 40-летний сосед, и они повздорили. В гневе мужчина избил хуторянку молотком, тело сбросил в яму от септика и ушел, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время мужчина задержан, известно, что ранее он был судим. Назначены различные экспертизы, в том числе, подозреваемого проверят на вменяемость. Расследование продолжается.