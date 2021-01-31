В Сочи ввели в эксплуатацию ЖК-долгострой «Раз. Два. Три!»

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В городе-курорте достроили жилого комплекса на улице Пластунской, 123А. Дольщики получили свои долгожданные ключи от квартир и уже приступили к ремонту.

- Долгожданный ЖК ввели в эксплуатацию, он соответствует всем нормативам. Почти 400 семей, вложивших свои деньги в строительство, въедут в свои квартиры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, ЖК «Раз. Два. Три!» начали возводить еще в 2014 году. Два жилых дома, газовая котельная и трансформаторные подстанции были сданы в 2018 году. А в этом году удалось полностью закончить все работы.

- Администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию после строительства литера «А» и многоуровневой автостоянки на 496 машиномест. Сейчас застройщик получает адресные справки и ставит на кадастровый учет все объекты, - добавили в мэрии.