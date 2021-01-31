Названы города и районы Кубани с новыми случаями COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но несколько дней подряд наблюдается спад заболевших. По данным на 31 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 182 человек. Самыми зараженными оказались два города и три района.

- Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Краснодаре и Сочи – 48 и 28. Также самыми зараженными стали Туапсинский, Динской и Тимашевский районы, здесь в госпитали попали по 12, 11 и семь человек соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

По шесть заболевших выявлено в Ейском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. По пять – в Тихорецком, Новопокровском, Кавказском и Лабинском. По четыре положительных результата получили пациенты в медучреждениях в Курганинском, Апшеронском и Выселковском районах. По три – в Горячем Ключе и Павловском районе. По два – в Геленджике и Анапе, а также Кореновском, Абинском, Калининском, Кущевском, Тбилисском и Гулькевичском районах. По одному человеку заразились коронавирусом в Белореченском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах.

В настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 104 пациента, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.