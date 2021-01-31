Александровский бульвар в Краснодаре стал объектом культурного наследия

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Александровский бульвар признали объектом культурного наследия. Теперь вся территория бульвара по улице Красной – от Будённого до Офицерской, с прилегающими к ней кварталами, включена в единый государственный реестр памятников истории и культуры как объект культурного наследия регионального значения. До этого границы исторического поселения доходили только до улицы Хакурате.

- Теперь для этой территории установлены особые требования. В частности, запрещается изменять характеристики объекта, использовать строительные технологии, которые создают динамические нагрузки, загрязнять территорию. Кроме того, все изыскательские, земляные работы нужно будет согласовывать с краевым управлением, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в границах бульвара находятся ценные строения и памятники, в числе которых, кинотеатр «Аврора», женская учительская семинария, жилой дом купца Угнивенко, Дом Союзов, стадион «Динамо», памятник 200-летия Кубанского казачьего войска и другие, всего – 51 объект.

Александровский бульвар сформирован с конца XIX, а назван так в 2013 году. Ранее он был Ростовским и Шевченковским.