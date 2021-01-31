В Сочи открыли новый кабинет компьютерной томографии

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В городе-курорте достроили новое здание к горбольнице №3 Хостинского района. В пристройке разместили новый кабинет КТ. Оборудование уже установили.

- Новое помещение вплотную пристроено к основному зданию учреждения здравоохранения, что позволяет легко и быстро транспортировать тяжелобольных пациентов на диагностику. А компьютерный томограф был в наличии, просто ранее негде было его поставить, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Благодаря новому кабинету КТ можно будет более оперативно и эффективно обследовать пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на пневмонию и коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также в мэрии отметили, что новый модуль принимает пациентов и в городской инфекционной больнице №2 в Дагомысе. Он также оснащён компьютерным томографом