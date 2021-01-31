В шести городах Кубани скончались 18 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 31 января в регионе скончались еще 18 человек в шести муниципалитетах.

- Самое большое количество летальных случаев за сутки произошло в Сочи и Усть-Лабинске. В городе-курорте не спасли пятерых человек в возрасте от 61 года до 92 лет. А в Усть-Лабинске умерли трое: 62-летний житель Выселковского района, а также двое мужчин из Тбилисского района 61 года и 76 лет. В Краснодаре не стало двух человек – мужчины 69 лет и женщины 75 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 65-летнего местного жителя и 82-летнего мужчину из Новопокровского района. Медработникам Лабинской ЦРБ – 61-летнего и 81-летнего мужчин.

67-летний житель Северского района и 62-летняя женщина из Красноармейского – скончались в центральных районных больницах муниципалитетов. Два пациента из Темрюкского района 62 лет и 91 года умерли в Крымской и Темрюкской ЦРБ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали еще 182 человека с COVID-19.