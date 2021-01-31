1 февраля в Краснодаре открывается школа на улице Марины Цветаевой

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Школу в краевом центре на улице Марины Цветаевой возвели по госпрограмме.
Она рассчитана на 1100 мест в смену. Уже завтра учреждение распахнет свои двери для первых учеников.
– В этой части города серьезная нагрузка на образовательные учреждения, школу жители «Немецкой деревни» и близлежащих районов ждали давно. Поэтому было решено открыть школу не 1 сентября, а уже 1 февраля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Здание состоит из двух блоков для младших классов и старших. Здесь есть два актовых зала, просторная столовая и тренажерные залы. А на территории обустроены детская и спортивная площадки.
- В перспективе здесь будет целый образовательный кластер. В этом районе планируется построить детский сад и еще одну школу, - написал в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.