1 февраля в Краснодаре открывается школа на улице Марины Цветаевой

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школу в краевом центре на улице Марины Цветаевой возвели по госпрограмме.

Она рассчитана на 1100 мест в смену. Уже завтра учреждение распахнет свои двери для первых учеников.

– В этой части города серьезная нагрузка на образовательные учреждения, школу жители «Немецкой деревни» и близлежащих районов ждали давно. Поэтому было решено открыть школу не 1 сентября, а уже 1 февраля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Здание состоит из двух блоков для младших классов и старших. Здесь есть два актовых зала, просторная столовая и тренажерные залы. А на территории обустроены детская и спортивная площадки.

- В перспективе здесь будет целый образовательный кластер. В этом районе планируется построить детский сад и еще одну школу, - написал в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.