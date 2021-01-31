Врио главы «Сириуса» рассказал о задачах на 2021 год

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30 января Андрея Столярова назначили временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Врио главы уже обозначил главные задачи федеральной территории «Сириус» на 2021 год. Одни из самых важных - это формирование управленческой команды, выстраивание диалога с жителями и подготовка генплана, сообщает ТАСС.

- Открыт для предложений. У нас в стране есть много молодых, но уже сильных управленцев. Главное, чтобы «глаза горели» и были готовы работать по 20 часов в сутки, – сказал Андрей Столяров.

В «Сириусе» планирует активно привлекать жителей к обсуждению планов развития.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что появление в Сочи поселка «Сириус» не отразится на местных жителях. По словам администрации, горожане могут получить ряд преимуществ, в том числе и бытовых.