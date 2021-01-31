В микрорайоне ЧМР Краснодара несколько многоэтажек остались без воды

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В краевом центре в микрорайоне ЧМР произошла авария на трубопроводе. Тысячи человек остались без воды.

- Холодное и горячее водоснабжение по отключено на по адресам: 2-ая Пятилетка 4, 6, 8, 10, 12 , Ставропольская 131, 133\1, 135\1, Димитрова 127, 129,131,133,135,137,139, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «ГУК-Краснодар».

Причиной в управляющей компании назвали порыв на трубопроводе холодного водоснабжения по улице 2-ая Пятилетка. Когда будет устранена авария, пока не сообщается. На месте работают специалисты.