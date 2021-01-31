В Краснодаре в Доме купца Лихацкого начнутся противоаварийные работы

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В краевом центре ремонтируют Дом купца Лихацкого. В ближайшее время строители проведут противоаварийные работы.

- В феврале здесь усилят конструкцию балкона, приведут в порядок элементы стропильной системы для устранения критических повреждений кровли, установят временные опоры под перемычки над проемами. А для безопасности жителей на территории будет установлено ограждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Также в администрации добавили, что для проведения противоаварийных работ есть вся необходимая документация.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Доме купца Лихацкого отреставрируют и превратят в музей. Он войдет в исторический квартал, в котором очень много и объектов культурного наследия, и ценных градоформирующих объектов.