В Краснодаре четыре трамвая поменяют маршруты

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В краевом центре на конечном остановочном пункте «Улица Декабристов» спеуиалисты будут менять рельсы. Из-за ремонта трамваи № 2, 3, 5 и 21 поменяют маршруты. По-другому они пойдут только вечером, днем их следование останется прежним.

- Все ремонтные работы трамвайного полотна будут вестись только ночью, днем маршруты будут прежними. Просим пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Так, трамвай № 2 в 21.34 выйдет с конечного пункта «Индустриальная» и поедет до остановки «40-летия Победы». Последний вагон от «Декабристов» уйдет в 22:16.

Маршрут № 3 в 21:10 от конечной остановки «Западное депо» трамвай проследует по маршруту № 7 до конечной остановки «Димитрова». От «Декабристов» последний вагон уйдет в 22:01.

Последние трамваи № 5 после 21:00 от конечной остановки «Евдокии Бершанской» отправятся до остановки «Ул. им. 40-летия Победы». А № 21 после 21:30 от конечной остановки «Юбилейный микрорайон» проследует обычным маршрутом до остановки «Дмитриевская дамба», далее — по маршруту № 7 до конечной остановки «Димитрова».