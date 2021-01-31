Сотни жителей Краснодара вышли на акцию «Наведем порядок»

Фото: krd.ru

Жители Краснодара присоединились к акции «Наведем Порядок». Уборка одновременно прошла в 12 зеленых зонах кубанской столицы. Порядок наводили во дворах, в парках, на набережной и у памятников военной истории.

Фото: krd.ru

Участие в акции «Наведем порядок» приняли более 900 жителей Краснодара. Так благоустроить берег Кубани вышли около 70 человек. Параллельно жители ЮМР очищали от мусора территорию от Сквера 80-летия Краснодарского края до Рождественского парка. На Затоне убирали набережную до парка 30-летия Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Фото: krd.ru

Также жители города убрали береговую линию Краснодарского водохранилища, там было задействовано более 300 горожан. В акции приняли участие жильцы домов на улице Вавилова, Героев Разведчиков, Покрышкина, 9-й Тихой и других.

Фото: Телеканал "Краснодар"

- Более сотни юношей и девушек вышли на субботник к «Памятнику Алеше», также убирали на участке Всесвятского кладбища за мемориалом на Площади павших Героев и у «Памятника неизвестному летчику» по улице Совхозной, а в воскресенье волонтеры убрали территорию возле монумента по улице Воронежской и навели порядок у скульптурной композиции в Чистяковской роще, - добавили в администрации Краснодара.