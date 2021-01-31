В Сочи открылась «Школа правосудия»

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В городе-курорте на базе двух общеобразовательных организаций открылась «Школа правосудия. Теоретические и практические знания в области юриспруденции могут получить старшеклассники гимназии №8 и лицея №23.

- Занятия организовали управление образования и Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Со школьниками будут проводить практические занятия, также старшеклассники будут слушать лекции. У юных сочинцев также будет возможность посетить судебные заседания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что первые теоретические занятия для старшеклассников состоялись уже в эту субботу в сочинском лицее №23, и школьники были в восторге.