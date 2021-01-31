Пассажирский самолет вынуждено сел в Краснодаре из-за неисправности

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31 января пассажирский самолет "Сухой Суперджет" вынужденно приземлился в Краснодаре. Воздушное судно вылетело из краевой столицы в Астрахань, но через полтора часа вернулось обратно. По некоторым данным, пилоты развернули лайнер из-за вибрации левого двигателя.

- Экипаж рейса А4-339 «Краснодар-Астрахань» авиакомпании «Азимут», вылетевший в 15:21, доложил о технической неисправности. Самолет совершил штатную посадку в 16:51 в аэропорту вылета. Решением авиакоспании сделан размен бортов, рейс А4 339 будет выполняться на другом воздушном судне, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Также в аэропорту отметили, что пассажиры вылетели в центр Астраханской области на запасном самолете в 18:37.

Ранее «Комсомолка» сообщала, почему воздушное судно в Сочи удалось посадить только с третьей попытки.