С 1 февраля самозанятые жители Кубани смогут получить господдержку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае самозанятые смогут взять кредит на льготных условиях. Займы будет выдавать Фонд микрофинансирования региона.

– Займы самозанятым предоставят по ставке 3%. А для студентов ставка будет снижена до 2%, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в прошлом году Фонд предоставил 1310 займов на общую сумму 1,95 млрд рублей. Это более чем в два раза превысило показатель 2019 года по количеству займов.

Напомним, что с 2021 года на самозанятых будут распространяться все меры государственной поддержки, которые предназначаются малому бизнесу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани больше всего самозанятых водителей, фотографов и репетиторов. Власти рассказали, какие еще специалисты выбирают новый налоговый режим.