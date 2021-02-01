Розовый рассвет озарил Краснодар в первый день февраля

Фото: instagram.com/kleodream

1 февраля в Краснодаре утро началось с красивого ярко розового рассвета. Жители города начали активно делиться впечатляющими фото чарующего пейзажа в социальных сетях.

Согласно народным приметам, розовые и красные рассветы — к теплу. Эти утверждения сходятся и с прогнозами синоптиков. Первая неделя февраля, по данным метеорологов, в Краснодарском крае будет аномально теплой.

- 1 февраля воздух в регионе прогреется до 15 градусов тепла. 2 февраля будет также тепло, но ожидается усиление ветра до18 м/с, 3 февраля столбики термометров вытянутся до 18 градусов со знаком плюс, 4 и 5 февраля будет около 13 градусов тепла и дождливо, потом снова похолодает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.