До конца года в Сочи из аварийного жилья переселят почти 400 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В городе-курорте в 2021 году планируется рассели три многоквартирных дома. Семьи получат ключи от новых квартир благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Для людей, которых будут переселять из аварийных домов, уже приобретено 89 квартир в строящемся доме. На эти цели было выделено порядка 180 млн рублей. В ближайшее время планируется аукцион на покупку еще части квартир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый дом достроят во втором квартале этого года. Летом уже несколько семей передут в новое жилье.

- На Кубани масштабное переселение граждан из аварийного жилищного фонда началось в 2009 году. За это время расселено более 12 тысяч человек из 651 дома, - добавили в администрации.