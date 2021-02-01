В Новокубанске улучшат качество питьевой воды

Фото: admkrai.krasnodar.ru

До конца года в Новокубанске планируется полностью реконструировать очистные сооружения. После обновления оборудования качество питьевой воды повысится у всего города – почти у 35 тысячи человек.

- К работам приступят уже в начале февраля. До декабря специалисты установят новые резервуары чистой воды, ливневые стоки, реконструируют насосную станцию, обновят сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На реконструкцию выделено более 60 млн рублей.

- В этом году, помимо Новокубанска, реконструкция водозаборных сооружений запланирована в Белореченске и Горячем Ключе, - добавили в администрации.

Стоит отметить, что во всех районах каждый год меняют по 5% изношенных коммунальных сетей.