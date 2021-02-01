В Краснодарском крае ожидается усиление ветра

При этом воздух прогреется за два дня до +18 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае усилится ветер, порывы будут достигать 18 м/с. Сильнее всего будет дуть на Черноморском побережье, особенное в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика.

- Ветер усилится к вечеру 1 февраля. 2 февраля ожидаются порывы до 18 м/с. Возможно повреждение слабо закреплённых конструкций, повал деревьев, обрыв линий электропередач. Существует вероятность перебоев в работе аэропортов и другого транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей и гостей края быть осторожными в непогоду.

- Будьте осторожными вблизи наклонившихся деревьев - они могут обрушиться, обходите стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, автомобиль припаркуйте в гараже или просто подальше от деревьев, - добавили в краевом ГУ МЧС.

При ЧС нужно звонить на единый телефон пожарных и спасателей «01», с мобильных – «101».

Стоит отметить, что несмотря на ветер, неделя в регионе ожидается аномально теплой.