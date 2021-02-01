В Краснодаре начнут создавать пятый внутригородской округ

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В администрации краевого центра идет работа по выделению в краевом центре пятого внутригородского округа. Новый административный центр будет создан в здании по улице 1-го Мая, в ближайшее время там начнется ремонт.

- Восточно-Кругликовский и другие прилегающие районы — это давно уже полноценный большой округ, и управлять им из центра Прикубанского округа достаточно сложно. Сейчас по численности населения Прикубанский округ уже превосходит, например, город Новороссийск, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В администрации краевого центра добавили, что на улице 1-го мая будет и администрация и новый отдел полиции по этой территории.

- Нам необходимо уже создавать согласительную комиссию, готовить документы, чтобы в перспективе мы могли приступить к работе по созданию пятого внутригородского округа в Краснодаре, - добавил Первышов.