Зачинщику кровавой перестрелки под Анапой предъявили обвинение

скриншот с видео

29 января полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в вооруженном нападении под Анапой. Он убил одного человек и ранил еще трех. 1 февраля ему предъявили обвинение.

- В рамках расследования уголовного дела об убийстве 34-летнего местного жителя, покушении на убийство трех мужчин и незаконном обороте оружия 33-летнему знакомому потерпевших предъявлено обвинение в совершении данных преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также следователи добавили, что обвиняемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, вечером 28 января в хуторе Заря, что под Анапой, 33-летний мужчина стрелял из пистолета на поражение в четырех мужчин. В результате один - убит, еще трое от 30 до 39 лет - в реанимации. Подозревают, что причиной перестрелки под Анапой мог стать криминальный конфликт.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что известно о зачинщике кровавой перестрелки на поминках под Анапой.