Названы города и районы с новыми случаями заболевания COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но несколько дней подряд наблюдается спад заболевших. По данным на 1 февраля за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 180 человек, накануне отмечалось 182 заболевших. Самыми зараженными оказались три города и шесть районов.

- Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Краснодаре, Сочи и Армавире– 49, 34 и 12. Также самыми зараженными стали Тихорецкий и Туапсинский районы, там заболели 10 и 9 человек соответственно. Семь пациентов прибавилось в Ейском районе, по пять - – в Горячем Ключе, Апшеронском, Приморско-Ахтарском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

По четыре положительных результата получено в Белореченском, Красноармейском и Павловском районах. По три человека попали в госпитали в Абинском, Кавказском, Крыловском, Славянском, Тбилисском районах, по два – в Ленинградском, Северском, Темрюкском районах. По одному случаю подтверждено в Геленджике, Выселковском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском, Белоглинском районах.

Известно, что среди заболевших за сутки – восемь детей. А в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 110 пациентов, еще четверо – на ЭКМО.